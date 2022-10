Incidente mortale a Vedelago: «Chiesti autovelox e limiti più bassi»

Il sindaco Cristina Andretta è voluta ritornare sull’incidente accaduto giovedì 13 ottobre a Vedelago: «Una tragedia avvenuta due giorni dalla prevista inaugurazione della rotonda all’incrocio tra Via Montello e la Postumia Romana. L’incidente, la dinamica e l’esito che ha portato alla morte di un giovanissimo ragazzo e al serio coinvolgimento di un nostro concittadino ha profondamente scosso l’amministrazione e tutta la nostra comunità - spiega il sindaco -. Per questo, anche in segno di rispetto e di cordoglio abbiamo deciso di posticipare l’inaugurazione della rotatoria a data da destinarsi, consapevoli che il tema della sicurezza stradale è la chiave per migliorare la viabilità».

Sul tema della sicurezza interviene anche l’assessore delegato, Roberto Nicoletti: «Fin dall’inizio del mandato abbiamo preso in seria considerazione le criticità della viabilità sulla Postumia Romana: una strada che si caratterizza per essere ad alto scorrimento pur essendo densa di abitazioni e di intersezioni a raso che la rendono molto pericolosa. Per questo già nel febbraio 2021 abbiamo affidato un’analisi del traffico che ha evidenziato come la strada sia percorsa, in periodo Covid, fosse percorsa 14-15 mila al giorno (il 25% dei quali pesanti) con una velocità media di 75 chilometri orari su limite di 90 (per arrivare a questa media il 10% dei veicoli che vi transitano superano il limite di 90km) e di 76km sui tratti con limite 70km (in questo caso il 68% dei mezzi che vi transitano non rispetta il limite). Questi dati ci hanno spinto a richiedere alla Provincia la riduzione del limite di velocità e alla Prefettura l’installazione di alcuni autovelox allo scopo sia educativo che preventivo, non di certo per fare cassa. Gli autovelox, oltre ad imporre il rallentamento, costringono i conducenti ad una maggiore prudenza e, in generale, quindi, assicurano una maggiore sicurezza. La nostra richiesta è in fase di valutazione e auspichiamo che davvero possa essere accolta così introdurre concretamente un deterrente».