Sara e Jessica, funerale insieme a Conegliano. Il "pirata" resterà in cella

Il prossimo 8 febbraio si svolgerà sulle salme di Sara Rizzotto e Jessica Fragasso un esame autoptico per chiarire quali siano state le cause del decesso delle due cugine, morte domenica scorsa nel tragico incidente avvenuto lungo l'autostrada A28, tra Azzano Decimo e Villotta di Chions. Si tratta di uno degli esami disposti dalla Procura pordenonese che con il pubblico ministero Federico Facchin indaga per fare chiarezza sull'incidente. Oltre alle autopsie sono previste perizie tecniche sulla dinamica dello schianto e sullo stesso investitore, l'imprenditore Dimitre Traykov, 61enne di origini bulgare (ma naturalizzato italiano), titolare di un'azienda di trasporti internazionali, in carcere da domenica sera per omicidio stradale plurimo aggravato, omissione di soccorso e fuga. Dovrà in particolare essere chiarito quando l'uomo abbia assunto gli alcolici, se prima o dopo l'incidente da lui provocato mentre era al volante del suo suv.

Il funerale delle due cugine dovrebbe svolgersi nel corso della prossima settimana presso la chiesa parrocchiale di San Martino a Conegliano: l'intenzione delle due famiglie (che hanno già dato il loro assenso alla donazione degli organi) è quello di svolgere insieme la cerimonia. Loro due, inseparabili, avrebbero certamente voluto così. L'intenzione del padre di Jessica, studentessa a Ca' Foscari e ballerina di hip hop (faceva party del gruppo Dance city di San Vendemiano), sarebbe stata quella di creare un'associazione per ricordare le due ragazze e fornire così un aiuto concreto a favore delle due figliolette di Sara, Helena e Sophia, in procinto di lasciare l'ospedale nell'arco dei prossimi giorni e di trasferirsi a casa del padre Devis Da Ros a San Fior, dove si è trasferito da una ventina di giorni. Continua a mantenere la linea del silenzio il fidanzato di Jessica, Giovanni Da Rios, in questi giorni a Torino dove frequenta la scuola per allievi carabinieri. La madre di Sara, Stefania Di Grazia, ha invece tuonato contro l'investitore chiedendo per lui l'ergastolo e annunciando che si costituirà parte civile nel processo. Quando diede alla luce Sara, Stefania (oggi residente a Padova) aveva solo 17 anni ed era una ragazza madre: Sara è stata poi cresciuta dai nonni paterni, a Conegliano, ma il legame tra mamma e figlia non si era mai spezzato.