Dramma lungo la linea ferroviaria Treviso-Venezia: uomo muore travolto da un treno

«Il traffico è rallentato - si legge sul sito di Trenitalia nella sezione "Notizie infomobilità" - a causa dell'investimento di una persona nei pressi di Mogliano Veneto». È successo verso le 13.40. Un uomo è rimasto travolto dal regionale 3857 che poi è stato autorizzato a ripartire con un'ora e mezza di ritardo, verso le 15. «È in corso l’intervento dell’Autorità giudiziaria. I treni regionali possono subire cancellazioni, essere instradati tra Mogliano Veneto e Venezia Mestre, e non fermano nella stazione di Venezia Mestre Ospedale». Sull'incidente mortale, che potrebbe essere accaduto per motivi accidentali ma anche a causa di un gesto estremo volontario sono in corso indagini.