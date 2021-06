Si schianta contro un platano, muoiono moglie e marito: il guidatore patteggia

Ha patteggiato 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione L.J., il 31enne di origine cinese che il 22 luglio del 2019 aveva provocato il tragico incidente a Ponte della Priula nel quale avevano perso la vita due suoi connazionali e un terzo passeggero era rimasto ferito.

L'udienza si è tenuta martedì 29 giugno, in tribunale a Treviso, davanti al Gup Angelo Mascolo. Al 31enne è stata sospesa la patente per un anno. I familiari di entrambe le vittime e del ferito sono stati assistiti da "Giesse Risarcimento Danni" di Conegliano, gruppo specializzato nel risarcimento di gravi incidenti stradali, che ha nel frattempo ottenuto dalla compagnia assicuratrice i risarcimenti sia per il passeggero sopravvissuto, sia in favore dei familiari delle vittime.

L'incidente

La tragedia era avvenuta alle 4.30 di notte del 22 luglio 2019. L.J., al termine di una dura giornata di lavoro, era andato a prendere i tre connazionali a Verona per portarli a Pieve di Soligo dove, dal giorno seguente, avrebbero dovuto prendere servizio al ristorante Sushi Nagano. La stanchezza però si è rivelata fatale: un colpo di sonno del conducente ha portato il furgone a tamponare leggermente l’auto che lo precedeva, per poi andarsi a schiantare, a circa 73 chilometri orari, contro un platano. Un impatto violentissimo e fatale. Il 47enne di Paese, tamponato poco prima dello schianto, aveva subito lanciato l’allarme soccorrendo per primo i feriti. Le indagini della Procura di Treviso avevano escluso qualsiasi tipo di responsabilità a suo carico. Sul luogo dell'incidente gli uomini del Suem 118, i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri di Montebelluna. I tre feriti erano stati subito trasportati con la massima urgenza al Ca’ Foncello di Treviso ma, già all’arrivo dell'ambulanza, per Meyong Huang, 45 anni, e Xiaoyun Yu, 44 anni, marito e moglie in Italia da diversi anni in cerca di una migliore condizione di vita per la propria famiglia, non c'era più nulla fare. Il conducente, L.J., nonostante le gravi lesioni riportate, è riuscito a sopravvivere.

La sentenza

«Entrambe le vittime, purtroppo, non avevano allacciato la cintura di sicurezza - spiega Alain Menel, di Giesse Conegliano - Siamo comunque riusciti ad ottenere il giusto risarcimento anche per i loro familiari, ma è doveroso sottolineare che sarebbe bastato poco per evitare questa tragedia: chi si è messo alla guida non era evidentemente in condizioni per farlo; l’uso delle cinture di sicurezza avrebbe potuto, in ogni caso, scongiurare un esito tanto tragico, con due figlie rimaste purtroppo improvvisamente orfane di entrambi i genitori e molti parenti, tra Italia e Cina, gettati nel più profondo sconforto».