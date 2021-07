Cade con la mountain bike sul Montello: 25enne ricoverato in ospedale

Erano le 15.10 di domenica 11 luglio quando la Centrale del Suem 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un ciclista caduto lungo un percorso di downhill sulla Presa 12 del Montello.

R.B., 25 anni, di Trevignano, ha perso il controllo della propria mountain bike dopo un ostacolo, cadendo rovinosamente a terra. L'infortunato, caricato sulla barella spinale per un possibile trauma toracico, è stato trasportato per una cinquantina di metri e poi trasferito sulla barella Kong. Da qui è stato portato per circa un chilometro a spalla fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Montebelluna dove il giovane è stato ricoverato.