Gambe schiacciate dal muletto, operaio finisce in ospedale

Incidente sul lavoro sabato mattina, 30 aprile, alla Voestalpine di Nervesa della Battaglia, azienda specializzata nella produzione di trafilati in alluminio. Un operaio, le cui generalità non sono ancora state rese note, è finito in ospedale dopo un incidente con il muletto. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto il mezzo in movimento avrebbe schiacciato gambe e piedi dell'operaio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i tecnici dello Spisal e i carabinieri di Montebelluna per i rilievi del caso.