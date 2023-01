Operaio finisce con il braccio nel tornio, rischia l'amputazione

Erano le 10.30 di venerdì mattina, 27 gennaio, quando un operaio 40enne della Matess Srl di Montebelluna è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro. L'uomo, L.S., da una prima ricostruzione dell'accaduto, sarebbe finito con il braccio destro nel tornio a cui stava lavorando. I colleghi hanno subito dato l'allarme.

In via Achille Grandi, sede dell'azienda leader nella progettazione e costruzione di stampi per iniezione di tecnopolimeri, è atterrato l'elicottero del Suem 118 che ha trasportato l'operaio in ospedale a Padova. Le condizioni dell'uomo sono gravi, rischia la sub-amputazione del braccio. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal per le verifiche del caso.