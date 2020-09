Precipita con il parapendio, amico sale sull'albero per salvarla ma resta bloccato

Alle ore 14.50 di venerdì 18 settembre la centrale operativa del Suem 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un parapendio decollato dal Col Campeggia e precipitato tra gli alberi a bordo strada, con la pilota, una polacca di 47 anni, rimasta sospesa a 15 metri da terra tra i rami di un abete rosso.

Una squadra di soccorritori si è preparata a intervenire, mentre arrivava sul posto l'ambulanza del Suem di Crespano del Grappa, il cui personale medico si è però trovato di fronte a una doppia emergenza. Un amico della donna, 52enne di nazionalità polacca come lei, per cercare di aiutarla era infatti salito sulla pianta, aveva scollegato la pilota dal seggiolino, però poi non era più stato in grado di muoversi. I quattro soccorritori arrivati sul luogo hanno quindi dovuto provvedere al recupero di due persone: la pilota illesa, che non più imbragata si era avvinghiata al tronco, e il suo connazionale bloccato alla stessa altezza. Salito con tecniche di tree climbing, un soccorritore, assicurato da terra, ha quindi calato al suolo entrambi, dopo che era stato ripulito un corridoio tra i rami per facilitarne la discesa. I due sono rientrati in autonomia completamente illesi.