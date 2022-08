Incidente in Puglia, il sindaco di Valdobbiadene soccorre tre giovani

Un’auto esce fuori strada: in tre finiscono in ospedale, uno è grave. Il sinistro si è verificato all’alba di martedì 23 agosto, poco prima delle 5, sulla statale 274 all’altezza dell’uscita per Presicce-Acquarica e Alessano, in Puglia. A bordo di una Fiat 500, che con una brusca manovra si è schiantata contro il guardrail, viaggiavano tre amici: due giovani del posto e una coetanea, turista lombarda. Sul posto, proprio al momento dell'incidente, transitavano anche il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, e il consigliere regionale Tommaso Razzolini, in Puglia per accogliere il valdobbiadenese Michele Agostinetto rientrato dal suo "Viaggio da Sclero".

L'incidente

Oltrepassata la barriera metallica, sfondata dall’urto, la Fiat 500 ha terminato la corsa nelle campagne che costeggiano la via. Immediati i soccorsi prestati ai tre passeggeri dagli altri automobilisti. Allertato il 118, sul posto sono giunte le ambulanze e l’auto medica per uno dei tre ferito in maniera più grave: si tratta di un ragazzo non ancora maggiorenne di Morciano di Leuca, accompagnato in codice rosso presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove si trova ancora ricoverato in Rianimazione a causa dell’entità delle ferite riportate. Lesioni meno gravi per gli altri due: il conducente, un 19enne di Nociglia, è stato trasportato presso il pronto soccorso di Tricase. La terza passeggera, una coetanea di Brescia, acompagnata invece presso quello di Casarano e poi a Lecce per accertamenti, ma nulla di preoccupante. Il luogo del grave sinistro è stato anche raggiunto dai carabinieri della stazione di Corsano e dei colleghi della compagnia di Tricase per i rilievi. I test alcolemici e tossicologici sono stati fatti al giovane conducente e ora se ne attendono gli esiti. Non è al momento dunque possibile stabilire le motivazioni che hanno scatenato la violenta sbandata: potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno, una distrazione o di un improvviso malore. Ma non è possibile escludere neppure qualche bicchiere di troppo o l'elevata velocità. Circostanze tuttora in fase di valutazione.

I soccorsi

Fregonese e Razzolini si erano da poco messi in viaggio verso Valdobbiadene quando hanno assistito all'incidente. Alla guida c'era il consigliere regionale Razzolini che si è subito fermato a prestare soccorso ai giovani. L'auto ha sbandato ed è finita fuori strada a 500 metri di distanza dall'auto dei due politici trevigiani. Dopo aver chiamato il 112, Fregonese e Razzolini hanno prestato i primi soccorsi ai tre giovani. I carabinieri sono arrivati dopo circa 15 minuti con tre ambulanze e un'auto medica. Le condizioni di uno dei ragazzi sono parse subito molto gravi. Verso le 6.30 sindaco e Razzolini hanno messo a verbale la loro testimonianza presso la caserma dei carabinieri di Presicce.