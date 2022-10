Massimo, Francesca, Rossella, Maria, Valentina e Alfredo: le vittime della tragedia in A4

Riccione è frastornata e incredula dopo l'annuncio della tragedia, avvenuta nel pomeriggio di venerdì, nella quale hanno perso la vita sei presone nel drammatico incidente che si è consumato sull'autostrada A4. Sul pulmino della Cooperativa Cuore21 Onlus, che viaggiava alla volta del Friuli per far trascorrere un fine settimana al gruppo di giovani disabili, hanno perso la vita Massimo Pironi, 63enne ex sindaco di Riccione e alla guida del mezzo che è andato a scontrarsi contro un camion, e dei ragazzi del Centro 21, Maria Aluigi 34 anni, Francesca Conti 25 anni, Rossella De Luca 37 anni, Valentina Ubaldi 31 anni, Alfredo Barbieri 52 anni. Oltre all'ex primo cittadino sono deceduti nello schianto la coppia di fidanzatini Alfredo Barbieri e Rossella De Luca, entrambi disabili, che da poco avevano festeggiato il loro secondo anniversario insieme. Lotta tra la vita e la morte, invece, Romina Bassini la 36enne l'educatrice laureata presso Alma Mater Studiorum, alla facoltà di “Educatore Sociale e Culturale” di Rimini, educatrice e socia fondatrice della cooperativa Cuore21, che svolge il ruolo di coordinatrice dell’area educativa. Collabora alla progettazione e alla realizzazione di attività inerenti gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettiva ed alle diverse attività educative. Il sindaco di Riccione Daniela Angelini, insieme ai rappresentanti della giunta, è accorsa presso il comando della Polizia Stradale della Perla Verde per esprimere vicinanza ai famigliari delle vittime coinvolte in questo terribile incidente prima che queste partissero alla volta di Treviso.