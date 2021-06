Incidente mortale in A13: camionista trevigiano perde la vita a 55 anni

Incidente mortale lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova: chiuso il tratto tra Boara Pisani e Monselice in direzione di Padova poco dopo le ore 12 di mercoledì 23 giugno. Nello schianto sono rimasti coinvolti un'auto e tre mezzi pesanti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Traffico bloccato all'altezza del chilometro 78 in direzione di Padova con code di diversi chilometri.

L'autista di uno dei tre camion coinvolti è morto. Si tratta di Adriano Dotta, classe '66, nato a Conegliano ma residente a Cordignano. I pompieri, arrivati da Rovigo ed Este con quattro automezzi tra cui l’autogru e sette operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno liberato un autista, rimasto incastrato nella cabina guida. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del Suem il medico ne ha dovuto dichiarare la morte. Illesi gli altri tre conducenti. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle ore 16, quando è stato riaperto il tratto autostradale. Attualmente sul luogo dell'incidente si transita su una sola corsia.