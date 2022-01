Carambola in A27: l'auto si pianta in corsia di sorpasso e viene colpita da tre auto

E' di due feriti, fortunatamente lievi, il bilancio di un grave incidente avvenutoieri sera alle 23.30 lungo la A27 a Spresiano, precisamente al km 29 in direzione sud a circa 5 km dal casello autostradale di Treviso Nord. Secondo le prime ricostruzioni operate dalla polstrada e dai vigili del fuoco di Conegliano immediatamente accorsi sul posto, un'auto sarebbe improvvisamente rimasta ferma in corsia di sorpasso a luci spente, venendo dunque colpita e tamponata da due auto, di cui una è finita persino cappottata. Coinvolta poi anche un terzo mezzo. Per questo motivo il tratto autostradale è rimasto rimasto chiuso per oltre mezz'ora (fino alle 1.30 circa) ma senza grossi disagi visto il traffico scarso di quell'ora. Sul posto anche il Suem 118 per prestare le prime cure ai feriti.