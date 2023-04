Tamponamento tra auto in A28, due persone ferite

Incidente sull'A28 Portogruaro-Conegliano. Nella giornata di oggi, 26 aprile, due persone sono rimaste ferite all'altezza di Cordignano, nella tratta che collega Sacile Ovest e Godega di Sant’Urbano.

Sarà la polizia stradale a stabilire le cause dello schianto, ma dalle prime ricostruzioni si è verificato un tamponamento tra due auto. La chiamata giunta al Numero unico di emergenza Nue112, è stata trasferita alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che si è occupata della gestione dei soccorsi. Gli infermieri della Sores hanno mandato sul posto un’ambulanza proveniente da Sacile e l’elisoccorso. Allo stesso tempo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L'equipe medico infermieristico, una volta giunto sul posto insieme al personale dell’autostrada, ha preso in carico le due persone rimaste coinvolte nello scontro. I feriti sono stati poi trasportati all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza per accertamenti.

Incidente mortale in A4

Alle ore 14 il traffico risulta particolarmente intenso anche tra il nodo di Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia, mentre le code sono state quasi riassorbite lungo l’asse autostradale tra Villesse e Latisana. Permangono ancora rallentamenti all’uscita del casello di Palmanova. Il tratto autostradale della A4 Redipuglia-Villesse in direzione Venezia era stato chiuso per un incidente mortale fra tre mezzi pesanti.