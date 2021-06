Schianto tra auto, furgone e tir in A4: tre persone ferite

Poco prima delle ore 15 di venerdì 4 giugno un nuovo incidente in A4 ha creato code e rallentamenti poco dopo il casello di San Donà di Piave, nel tratto a tre corsie che collega a Cessalto. A scontrarsi un’auto, un furgone e un tir. Il bilancio è di tre persone ferite di cui una incastrata nel proprio mezzo.

Non è stata necessaria la chiusura dell'autostrada perché i mezzi bloccavano la corsia di marcia veloce e di sorpasso e quindi è rimasta aperta la corsia di marcia lenta. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118, il personale di Autovie Venete e i mezzi dei soccorsi meccanici. Code a tratti tra Meolo e Cessalto. Proprio in quel tratto erano stati segnalati rallentamenti a causa del traffico intenso, come da previsioni, per il rientro dei mezzi commerciali nel Centro Est Europa e per l’andirivieni dei primi turisti verso i litorali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.