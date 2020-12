A4, tre tamponamenti in poche ore: chiusa l'entrata di Cessalto

Tre incidenti a poche ore di distanza l’uno dall’altro hanno richiesto la chiusura del tratto fra San Stino di Livenza e il bivio A4/A28 in direzione Trieste. Chiuse anche le entrate di San Stino e Cessalto verso Trieste e istituita l’uscita obbligatoria a San Stino.

Il primo incidente, un tamponamento fra tre mezzi pesanti che ha coinvolto anche una bisarca che trasportava un furgone, si è verificato verso le 14 fra San Stino e il nodo di Portogruaro. Poco dopo, sulla coda che si era formata a causa del primo incidente, è accaduto un secondo tamponamento sempre fra mezzi pesanti nel tratto fra Cessalto e San Stino di Livenza. I mezzi stanno ostruendo la carreggiata. Sul posto il personale di Autovie e i soccorsi meccanici per liberare le corsie. Code fra Cessalto e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste. Il personale di Autovie sta disponendo l’apertura della corsia di sorpasso per far defluire il traffico.

Giovedì 10 dicembre, poco dopo le 11, un terzo tamponamento tra due veicoli e un mezzo pesante aveva creato non pochi disagi nello stesso tratto in direzione Trieste. Nell’incidente era rimasta lievemente ferita una persona. Il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico sono sul posto per rimuovere i detriti presenti sulla carreggiata a causa dell’impatto. Non è stato necessario chiudere il tratto. Il traffico è stato fatto defluire sulla corsia di sorpasso. Chiuso solo momentaneamente lo svincolo di ingresso a San Stino di Livenza in direzione Trieste per non creare ulteriori code, riaperto poco dopo le 11.30.