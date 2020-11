Sette incidenti in sei giorni: «Tre di questi causati dall'abuso di alcol»

Sulle strade di San Biagio di Callalta negli ultimi sette giorni sono stati rilevati dalla Polizia locale ben 6 incidenti, tutti in fascia preserale. A preoccupare ancor di più il comandante del servizio intercomunale, Barbara Ciambotti, è che tre di essi sono stati causati da conducenti con un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito. Tanto che, oltre al ritiro immediato della patente, per gli automobilisti, due maschi e una donna, è scattata la denuncia penale in Procura che potrebbe portare alla sospensione dalla guida per un periodo di 1 anno.

«Per fortuna non si è trattato di incidenti con gravi conseguenze, però - osserva il Comandante - non ci era mai capitato prima di registrare un susseguirsi così frequente di persone ubriache al volante soprattutto in orario pomeridiano, nella fascia attorno alle 18. Può essere una casualità, ma è ritengo giusto non passare sotto silenzio questo fatto inconsueto». La segnalazione della Polizia locale preoccupa il sindaco Alberto Cappelletto: «Siamo consapevoli che l’emergenza sanitaria sta mettendo tutti alla prova sia sotto il profilo psicologico che sotto quello economico. Le norme di contenimento stanno cambiando le nostre abitudini facendo venire meno la normalità a cui eravamo abituati. Però dobbiamo rispettare le regole, evitando, ad esempio, di bere troppo quando poi ci si deve mettere in strada alla guida di un veicolo. E’ un modo per proteggere se stessi e non causare danni ad altre persone. Raccomando a tutti massima attenzione; se sarà necessario intensificheremo i controlli da parte della Polizia locale che ringrazio per il grande lavoro compiuto in questo periodo».