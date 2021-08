Schianto nella notte: motociclista muore a 31 anni

Tragedia in Via Vallata a Vittorio Veneto: Alessio Ortolan, 31enne di Colle Umberto, ha perso la vita dopo essere finito contro una jeep che si stava immettendo da un parcheggio. Sul posto i carabinieri e il personale del Suem 118

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 agosto un motociclista di 31 anni ha perso la vita in Via Vallata a Vittorio Veneto. Il tragico schianto è avvenuto poco dopo l'una di notte. A perdere la vita Alessio Ortolan, residente a Colle Umberto.

Il 31enne stava viaggiando da Revine Lago verso Vittorio Veneto in sella ad una moto Kawasaki Zr 750 quando si è schiantato contro una Jeep Compass guidata da un 62enne del luogo. L'auto si sarebbe immessa sulla strada provinciale 35 da un parcheggio pubblico: il motociclista non è riuscito a frenare in tempo finendo contro il veicolo e perdendo la vita nell'impatto violentissimo. Immediata la chiamata ai soccorsi: oltre al personale del Suem 118 sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Vittorio Veneto per i rilievi del caso. I due mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro mentre la salma del motociclista 31enne è stata trasportata in ospedale a Vittorio Veneto dove è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.