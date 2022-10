Autobus contro auto, due studenti e un automobilista feriti e trasportati in ospedale

E' di tre feriti, fortunatamente tutti lievi (un automobilista e due ragazzi contusi), il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 7.30 di stamattina, 28 ottobre, a Caselle di Altivole, tra via Laguna e via Corazzin, la sp 209. A scontrarsi un bus della linea 201 della Mom, da Montebelluna a Castelfranco, con pendolari e studenti a bordo e un'auto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre oltre ad ambulanze e l'automedica del Suem 118. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Castelfranco Veneto. A causare lo schianto ci sarebbe una manovra azzardata di un'auto che avrebbe superato un autoarticolato. Mom ha già messo a disposizione mezzi sostitutivi.