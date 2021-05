Auto si schianta fuori strada e si incendia, muore ragazza 19enne

Tragedia della strada poco dopo le 5.30 in via degli Alpini ad Altivole. Elisa Girolametto, studentessa universitaria di Riese Pio X, stava raggiungendo una casa di riposo in cui stava svolgendo il tirocinio

L'auto in fiamme in cui è morta la ragazza

Una ragazza di appena 19 anni, di Riese Pio X, Elisa Girolametto, ha perso la vita all'alba di oggi in un tragico incidente stradale avvenuto in via degli Alpini, ad Altivole. La giovane, studentessa universitaria, si stava recando presso una casa di riposo di Montebelluna, dove stava svolgendo il tirocinio come infermiera (si trattava del primo giorno), al volante della sua Fiat Punto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è schiantato fuori strada, contro un muretto, e si è incendiato.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 5.30 di stamattina, martedì 4 maggio. Purtroppo inutili i soccorsi del Suem 118 e dei vigili del fuoco. La ragazza è morta carbonizzata. Per gli accertamenti del caso giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Riese Pio X.