Schianto sulla superstrada Pedemontana Veneta, muore motociclista

Tragedia della strada, l'ennesima, nella Marca: si registra oggi, 22 giugno, la 37esima vittima dall'inizio del 2023. Questa volta teatro dell'incidente fatale è la superstrada Pedemontana Veneta, nel territorio comunale di Altivole. Si tratta della prima croce lungo questa arteria da quando è stata aperta al traffico. Un motociclista, Antonangelo Bette, 57 anni, agente della polizia locale di Roma, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo mentre viaggiava in direzione di Spresiano ed è finito fuori strada, perdendo la vita. L'uomo si trovava in compagnia di altri automobilisti. Medico e infermieri del Suem 118 hanno tentato per almeno mezz'ora di rianimare l'uomo fino a doverne decretare il decesso. Sul luogo della tragedia, per i rilievi di legge, è intervenuta la polizia stradale. Rallentamenti al traffico veicolare.