Esce di strada e abbatte un traliccio: Altivole rimane senza energia elettrica

Un intero paese senza corrente elettrica e linea telefonica. E' quanto stanno affrontando in queste ore i cittadini di Altivole dopo che ieri sera, verso le 23.43, una berlina Bmw è improvvisamente uscita di strada in via Botte abbattendo un traliccio dell'alta tensione causando così un blackout generalizzato anche nell'illuminazione pubblica. Fortunatamente, nonostante lo schianto, non si registrano feriti (miracolato dunque il conducente visti anche gli ingenti danni subiti dall'auto), mentre i disagi causati dall'incidente sono incalcolabili. Sul posto stanno comunque operando sia i vigili del fuoco di Montebelluna che i tecnici del Comune, in diretto contatto con il sindaco Chiara Busnardo, per mettere in sicurezza la zona e cercare di risolvere quanto prima il problema e far riprendere così anche la viabilità lungo l'area della rotatoria sulla SP667 rimasta bloccata dallo scheletro del traliccio caduto proprio di traverso sulla carreggiata.

