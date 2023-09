Auto finisce fuori strada, guidatrice resta incastrata tra le lamiere: portata in ospedale

Se l'è cavata con un grande spavento e lesioni fortunatamente non gravi l'automobilista 59enne rimasta coinvolta, nel primo pomeriggio di oggi, 23 settembre, attorno alle 14 circa in un incidente lungo la strada provinciale 667, in quel tratto via Piave a Caselle di Altivole. La Renault Clio della donna, forse per un improvviso malore o una distrazione, è finita fuori di strada finendo la sua corsa in un fossato, contro la spalletta di cemento all’ingresso di un passo carraio. I vigili del fuoco arrivati da Castelfranco con il supporto dei volontari di Asolo, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici la conducente, rimasta incastrata all’interno dell'utilitaria. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118, stabilizzata e trasferita in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I carabinieri della stazione di Asolo hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Il recupero del mezzo e la riapertura al traffico è avvenuta poco dopo le 15.

In mattinata si è registrato un altro incidente, di minore entità, a Roncade in via Zugno. Coinvolte due auto. I feriti, entrambi molto lievi, sono stati due tra cui una bimba di appena 4 anni. Una delle due auto, nell'impatto, si è incendiata ed è andata distutta dalle fiamme. I soccorsi sono stati gestiti da Suem 118 e vigili del fuoco che hanno anche spento il principio d'incendio. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della poizia stradale di Vittorio Veneto.