Monastier, anziano investito da un fuoristrada: grave al Ca' Foncello

Ennesimo incidente sulle strade della Marca: giovedì mattina, 19 agosto, G.L. 84enne di Monastier è stato investito da un fuoristrada in Via Roma, mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali, a pochi metri di distanza dal mercato settimanale.

L'impatto è avvenuto verso le 8.30: sul posto si sono precipitati il Suem118 e gli agenti della polizia locale. Illeso il guidatore del fuoristrada. L'84enne investito è stato intubato e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La polizia locale di Monastier e San Biagio è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dopo l'impatto con il fuoristrada l'anziano è finito sull'asfalto procurandosi numerose lesioni. Un incidente molto simile al tragico investimento avvenuto a Casale sul Sile in cui aveva perso la vita l'ex vigile Bruno Zanon.