Auto travolge gruppo di ciclisti, due feriti trasportati al Ca' Foncello

E' di due feriti, fortunatamente entrambi non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 25 maggio, intorno alle 13, in via Indipendenza ad Arcade, la strada che unisce la piazza principale e Povegliano (tra le più battute tra chi si dirige verso il Montello). Un'automobilista 70enne, F.G., al volante di una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha omesso la precedenza, sbucando da una laterale, e ha fatto cadere un gruppo di ciclisti, tra cui almeno due quelli finiti a terra. I feriti, un 30enne e un 26enne, C.R. e M.L., con contusioni e sospette fratture, sono stati soccorsi da medico e infermieri del Suem 118 e accompagnati in ospedale al Ca' Foncello di Treviso, uno in ambulanza, l'altro il elicottero. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale del corpo intercomunale.