Travolto e ucciso da un'auto, tragedia in serata a Giavera

Tragedia della strada in serata a Giavera del Montello, lungo via degli Alpini, al confine con il territorio di Arcade. A perdere la vita Franco Sordi, imprenditore edile in pensione di 80 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto mentre stava attrraversando la strada per raggiungere la sua abitazione. Sordi era stato a fare due passi nel centro di Arcade: poi aveva fatto ritorno a casa percorrendo la parallela di via degli Alpini, la provinciale. Sul posto medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale che ora inbaga sulla tragedia.