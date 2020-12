Ciclista investito da un'auto, è grave al Ca' Foncello

Grave incidente stradale attorno alle 12.30 circa a Villa d'Asolo, lungo via Cavin de Cavai. Un uomo, T.I., 52enne asolano, è stato travolto da un'auto mentre stava percorrendo in sella alla sua bici la strada principale: durante le operazioni di svolta in una laterale un'auto che stava sopraggiungendo lo ha travolto. Per soccorrere il ciclista sono intervenuti medico e infermieri del Suem118 che hanno poi trasferito l'uomo in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso.