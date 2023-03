Auto esce di strada e distrugge bidoni, un contatore e un palo del telefono

Incidente stradale ad Asolo, in via Monte dei frati, nel tardo pomeriggio di oggi, 21 marzo. Una donna di circa 62 anni ha perso il controllo della sua auto che ha sfondato dei bidoni della spazzatura, una centralina Enel e un palo del telefono finendo su un orto di una casa privata. Sul posto intervenuta l'automedica e l'ambulanza del Suem 118 di Pedemontana Emergenza ODV, i vigili del fuoco di Montebelluna e i carabinieri di Asolo. La ferita è stata accompagnata in ospedale a Castelfranco, in stato confusionale ma con ferite fortunatamente non gravi.