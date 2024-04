Auto contro moto all'incrocio: 34enne grave in ospedale

Incidente stradale al confine tra Asolo e Castelcucco, all'incrocio tra via Vallorgana e via Piovega. Un motociclista 34enne di Altivole, diretto al lavoro, è stato urtato da un'auto venendo sbalzato sull'asfalto per qualche metro.

Codice rosso la chiamata ricevuta dai soccorsi in mattinata: sul posto si sono precipitati automedica e ambulanza di Pedemontana Emergenza Odv, insieme all'elicottero di Padova in supporto. Stabilizzato e valutato anche con apparecchiature di ultima generazione (l'ecografia per la valutazione delle emorragie è stata eseguita direttamente in strada), il ragazzo é stato preso in carico da equipaggio dell'elisoccorso e portato a Treviso con una sospetta frattura di un piede e un trauma contusivo al fianco. Fortunatamente non è in pericolo di vita: sul posto i rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale di Asolo.