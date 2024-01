Schianto frontale tra auto, mamma e figlia finiscono in ospedale

Incidente stradale ad Asolo, in via Ponte di Pagnano nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 gennaio. Verso le cinque di pomeriggio tre ragazzi giovani hanno perso il controllo dell'auto su cui stavano viaggiando schiantandosi contro l'auto di una ragazza marocchina che viaggiava con la madre come passeggera.

Illesi, i tre giovani di 16, 17 e 18 anni (residenti a Castelcucco e Giavera del Montello) hanno rifiutato il ricovero in ospedale mentre mamma e figlia di 59 e 30 anni sono state portate a Castelfranco Veneto dall'ambulanza di Pedemontana Emergenza Odv e da quella del Suem 118 arrivata dall'ospedale San Valentino. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per i rilievi di legge e il controllo del traffico, molto soprattutto di camion, nella zona dell'incidente. Fortunatamente mamma e figlia, residenti a Pieve del Grappa, hanno rimediato solo lesioni lievi e non sono in pericolo.

L'altro incidente

Sempre nel tardo pomeriggio di venerdì, un secondo incidente è avvenuto a Borso del Grappa, in via Molinetto. Un giovane del posto ha urtato altra auto finendo cappottato con la sua Fiat Panda dopo giro completo in aria. Fortunatamente il ragazzo ha riportato solo ferite lievi, illesa la signora di Rossano Veneto a bordo dell'altro mezzo coinvolto.