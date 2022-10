Terribile schianto contro un'auto, muore motociclista di 48 anni

Ennesima tragedia della strada nella Marca. Un 48enne di Altivole, P.G., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 14.50 di oggi, 3 ottobre, ad Asolo in via Fermi. L'uomo stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un'auto, una Lancia Y. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare: è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem di Crespano del Grappa. Inizialmente era stato mobilitato anche l'elicottero, inviato appositamente dal Ca' Foncello di Treviso, ma l'intervento è stato annullato. Per le indagini del caso è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Asolo.

In mattinata, intorno alle 10 circa, un altro grave incidente si è verificato a Mogliano Veneto, in piazza Pio X. Un anziano, S.G., 77enne residente nella zona, è stato investito da un'auto, riportando lesioni gravissime su tutto il corpo. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in condizioni gravissime.