Carambola tra un'auto e motociclisti: un morto e quattro feriti

E' di un morto e quattro feriti il terribile bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 16 di oggi, 28 gennaio, a Pagnano d'Asolo, lungo strada del Muson, all'altezza della rotatoria di fronte alla Fornace. A scontrarsi un'auto, una Citroen Berlingo e almeno due motociclisti che portavano in sella altri passeggeri. L'auto è finita fuori strada, giù nella scarpata a margine della carreggiata: la vittima sarebbe una persona anziana che si trovava alla guida di questo mezzo. Intervenuti per i soccorsi medico e infermieri del Suem 118 con ambulanze, automedica ed elicottero; si è tentato a lungo, purtroppo inutilmente di rianimare l'automobilista. I feriti non sarebbero in condizioni disperate. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO