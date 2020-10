Auto si schianta contro un albero: 29enne grave, ferita una ragazza

Grave incidente all'alba di oggi, sabato 3 ottobre, ad Asolo, lungo via Volta, poco distante dai campi sportivi. Poco dopo le 4 del mattino un'auto, con a bordo due giovani, si è schiantata contro un platano che costeggia la strada. Il guidatore, C.B., un 29enne di Riese Pio X, ha riportato lesioni molto serie ed è in pericolo di vita mentre la ragazza che era al suo fianco se l'è cavata con ferite fortunatamente non gravi. Il 29enne è ricoverato, in prognosi riservata, presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per estrarre la coppia dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Al lavoro anche medico e infermieri del Suem 118 e gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Castelfranco Veneto. Ignote per ore le cause dell'incidente: certamente un ruolo potrebbe averlo avuto il maltempo, con la pioggia che nottetempo ha reso viscida la carreggiata. Via Volta è rimasta fino alla primissima mattinata chiusa al traffico. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di un paio d'ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.