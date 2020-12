Incidente sul Put, Audi si schianta contro un palo della luce

Erano da poco passate le 7.30 di sabato mattina, 12 dicembre, quando un'Audi A3 Sport è finita fuori strada davanti alla chiesa dei Carmelitani a Treviso, centrando un albero e un palo della luce a lato della carreggiata.

Alla guida dell'auto P.F, un uomo di 57 anni residente a Silea, rimasto ferito nello schianto. Distrutta la macchina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura e della polizia locale. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, allertati non appena il personale intervenuto per i rilievi si è accorto che il palo della luce colpito dall'auto era pericolante e rischiava di cadere. Tagliato alla base dai pompieri, il lampione è stato rimosso poco dopo. Disagi e rallentamenti per il traffico lungo il Put. La strada è stata chiusa due volte, in un primo momento perché dall'Audi c'era stata una fuoriuscita di olio e, poco dopo, per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere il palo della luce. Nelle prossime ore verranno eseguiti nuovi accertamenti sul guidatore per accertare le cause alla base dell'incidente. In tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità.