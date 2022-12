Esce di strada e si schianta contro un albero, grave un 80enne

Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Treviso nella mattinata di sabato 10 dicembre. Poco prima delle 10 di mattina un uomo di 80 anni, residente a Fontanelle, ha perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un albero a lato della carreggiata in Via Bornia, nella frazione di Lutrano.

In un primo momento le condizioni del pensionato sembravano gravissime, sul posto si sono precipitati il Suem 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Portato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, R.B., queste le iniziali dell'automobilista, è stato stabilizzato dal personale sanitario e al momento, nonostante le sue condizioni siano gravi, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.