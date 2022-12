Auto contro bici, ciclista 53enne gravissima al Ca' Foncello

Investita da un'auto mentre percorreva in bici Via Fontanazzi a San Zenone degli Ezzelini: sono gravi le condizioni di B.C., 53enne della zona, travolta da un'auto alle 9.22 di domenica mattina, 18 dicembre.

Sul posto si è precipitato il personale sanitario del Suem 118 che ha portato d'urgenza la ciclista al Ca' Foncello di Treviso. I rilievi delle forze dell'ordine saranno invece fondamentali per accertare l'esatta dinamica dell'investimento. Poche ore prima, in piena notte, un tamponamento tra due auto sul passante di Mestre aveva provocato cinque feriti, fortunatamente non in pericolo di vita. Un 2022 che sembra davvero non avere più fine per quanto riguarda gli incidenti sulle strade della provincia.