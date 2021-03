Auto speronata da un camion: traffico in tilt sulla tangenziale

Incidente alle 7.45 circa in direzione Silea-Paese, prima dello svincolo per l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Lunghe code per circa un'ora. Al lavoro la polizia locale. Illesi l'automobilista ed il trasportatore

Traffico in tilt in mattinata lungo la tangenziale di Treviso, in direzione Silea-Paese, prima dello svincolo per l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Un'auto, con al volante una donna, è stata tamponata da un mezzo pesante, finendo di traverso lungo la carreggiata. L'automobilista è rimasta illesa, così come l'autotrasportatore. Sul posto intervenuta la polizia locale di Treviso e un'ambulanza del Suem 118. Le code sono durante per almeno un'ora, fino a quando i mezzi incidentati sono stati rimossi dalla carreggiata.