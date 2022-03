Tre incidenti nella notte tra sabato e domenica, quattro persone in ospedale

La serata di sabato 19 marzo ha lasciato un bilancio pesantissimo sulle strade della provincia di Treviso. Nella notte sono stati ben tre gli incidenti che hanno tenuto impegnati i soccorritori fino alle prime luci dell'alba.

Il primo intervento è avvenuto poco dopo le ore 22 di sabato all'incrocio tra Via Trento e Via Pasubio nel Comune di Cordignano. Un uomo di 48 anni, L.D., ha perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un palo della luce a lato strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto insieme ai carabinieri e all'elicottero del Suem 118, atterrato nel campo della Fiera di Godega. Il guidatore è stato ricoverato in gravi condizioni al Ca' Foncello di Treviso.

Alle 22.30 invece i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti a Piombino Dese, su richiesta dei colleghi del comando provinciale di Padova, per un frontale tra due auto avvenuto all'incrocio tra Via dei busi e Via Molinella. na delle auto, una Fiat 500, è finita su un fianco e la conducente è ora in ospedale. L'altra guidatrice è uscita autonomamente dall'auto ma anche per lei sono state necessarie cure in ospedale. Le operazioni sono terminate verso mezzanotte.

Alle prime luci di domenica mattina, invece, i vigili del fuoco di Asolo e la polizia stradale sono intervenuti in Via Cendrole a Riese Pio X dove un ragazzo di 24 anni, D.C., era rimasto incastrato all'interno di un'auto finita nel fosso a lato della carreggiata. Nella carambola, il veicolo è finito ruote all'aria. Il giovane è stato portato in ospedale a Castelfranco Veneto. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi nonostante l'impatto molto violento.