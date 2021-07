Esce di strada e abbatte un palo della luce: 25enne finisce in ospedale

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì 1º luglio in Via Castellana a Trevignano. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna e l'ambulanza del Suem 118. Alla guida dell'auto una ragazza di Vedelago

Via Castellana, 85

Verso le ore 23 di giovedì sera, 1º luglio, i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti in Via Castellana a Trevignano per soccorrere una ragazza residente a Vedelago, finita fuori strada con la sua auto.

J.N.V., queste le iniziali della 25enne, ha perso all'improvviso il controllo del veicolo, andandosi a schiantare contro un palo della luce. Nell'impatto l'auto si è ribaltata, terminando la sua corsa nel campo a lato della carreggiata. La ragazza alla guida è riuscita a uscire in autonomia dal veicolo. Poco dopo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna insieme a un'ambulanza del Suem 118. I lavori di messa in sicurezza dell'area sono andati avanti fino a notte inoltrata.