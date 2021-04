Ciclista 17enne investita da un'auto: ricoverata in terapia intensiva

Grave incidente nel pomeriggio di martedì 20 aprile lungo la strada che da San Daniele del Friuli conduce a Rodeano: un'Audi A1 rossa, guidata da una donna, ha colpito e travolto una ciclista di 17 anni, tesserata con la squadra trevigiana "Uc Conscio Pedale del Sile", mentre si stava allenando in vista delle prossime gare.

La donna alla guida dell'Audi ha accostato immediatamente per prestare i primi soccorsi alla ciclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e l'elisoccorso del Suem 118. Presenti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per capire l'esatta dinamica dell'incidente. La giovane, originaria e residente in Friuli, è stata trasportata all'ospedale di Udine dove si trova ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni restano gravi.