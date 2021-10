Chiarano, schianto tra auto in Via Roma: due feriti in ospedale

Schianto tra due auto in Via Roma a Chiarano nel pomeriggio di domenica 31 ottobre. Poco dopo le 14.30 due veicoli si sono scontrati tra loro creando lievi disagi al traffico lungo la carreggiata.

Sul posto una squadra di vigili del fuoco di Motta di Livenza per rimuovere le due auto e mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Insieme a loro anche il personale del Suem 118 dal momento che entrambi gli automobilisti erano rimasti feriti. S.Z., 56enne nato in Svizzera, è stato portato al Ca' Foncello di Treviso mentre il secondo automobilista coinvolto è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Tutti e due hanno riportato ferite di media gravità e non sarebbero in pericolo di vita.