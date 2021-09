Schianto tra due auto, una si ribalta: ferite lievi per i conducenti

Verso le 14.18 di lunedì 20 settembre i vigili del fuoco di Motta di Livenza sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto due auto in località Levada a Ponte di Piave all'incrocio tra Via Vittoria, Via Chiodo e Via Rustignè. Subito dopo l'impatto una delle due vetture è finita ruote all'aria. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia locale e il personale del Suem 118 che ha prestato i primi soccorsi ai guidatori delle due auto. Entrambi sono usciti praticamente illesi dall'incidente. Il guidatore dell'auto ribaltata è stato portato in pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi.