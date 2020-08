Scontro tra auto, una finisce sul fianco: due ricoverati in pronto soccorso

Erano da poco passate le 10 di mercoledì mattina quando, in Viale Gian Giacomo Felissent a Treviso, poco distante dalla pizzeria "Faville", due auto a benzina sono state protagoniste di un rocambolesco incidente stradale.

A causa dell'impatto, molto violento, uno dei due mezzi è finito su lato. I due familiari che viaggiavano a bordo della vettura sono il 44enne M.A e il 46enne G.A. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 e ricoverati per accertamenti in pronto soccorso a Treviso. Entrambi se la sono cavata solo con qualche lieve ferita. La paura più grande però era che l'auto ribaltata potesse prendere fuoco: per questo motivo sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso che hanno messo in sicurezza le due vetture mentre la polizia locale ha eseguito i rilievi e regolato il traffico lungo Viale Felissent dove si sono registrati numerosi rallentamenti.