Schianto tra due auto sulla strada per Fadalto: 59enne in prognosi riservata

Erano le 12.50 di domenica 19 giugno quando, in via Pradal a Vittorio Veneto, è avvenuto un grave incidente tra due auto. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, il 59enne F.P., alla guida di una Smart proveniente dalla frazione di Fadalto in direzione Vittorio Veneto, è finito contro una Jeep Renegade che stava viaggiando in senso opposto con al volante un 27enne e, sul sedile del passeggero, una giovane di 34 anni, rimasti entrambi illesi. Nello schianto la Smart guidata dal 59enne si è capovolta. Il conducente, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Treviso, si trova ora in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. Ad eseguire i rilievi sulla dinamica dell'incidente i carabinieri di Vittorio Veneto.