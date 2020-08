Esce di casa in bici, viene investito da un'auto: ricoverato in ospedale

Disavventura nella prima mattinata di oggi, mercoledì 12 agosto, per un pensionato residente a Istrana. Erano da poco passate le 8 di mattina quando G.P., classe 1936, è stato investito da un'auto nei pressi dell'aeroporto militare. Stando alle ricostruzioni dei soccorritori intervenuti sul luogo dell'incidente, l'anziano era uscito di casa in bici di prima mattina per svolgere alcune commissioni quando è finito a terra, colpito dalla vettura. Ferito nello scontro anche l'uomo alla guida dell'auto, si tratta di M.F., 56enne residente in provincia. Il pensionato investito è stato portato in ambulanza al Ca' Foncello di Treviso con codice di media gravità. Non è dunque in pericolo di vita.

