Auto contro bici: due feriti in ospedale

Travolto in bici da un'auto in via Talpon, a Catena di Villorba: polizia stradale e Suem 118 sono intervenuti questa mattina, martedì 9 agosto, per un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 8.30 di mattina: ad avere la peggio U.D.L, 79enne del posto ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Soccorso per accertamenti anche il 26enne M.R. solo lievemente ferito nell'impatto. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale, limitati i disagi alla viabilità lungo via Talpon.