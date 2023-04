Schianto tra auto nella notte, una si ribalta: due feriti

Due incidenti a poche ore di distanza nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile: il primo in ordine di tempo è avvenuto verso mezzanotte e mezza in Viale della Repubblica a Treviso. A pochi metri dalla pizzeria "Da Pino" due auto si sono scontrate tra loro e una delle due si è ribaltata. Nella carambola sono rimasti feriti la 26enne E.O. e il 51enne E.B. Entrambi, usciti autonomamente dai veicoli sono stati soccorsi dal personale del Suem 118. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i due mezzi.

Verso le 4 di notte si è poi verificato un secondo incidente in Via San Tiziano a San Vendemiano è finita contro un'abitazione a lato della carreggiata (all'altezza del civico 37). Il boato ha svegliato i residenti della zona, l'auto ha creato danni ingenti all'edificio. Il guidatore è rimasto illeso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell'auto.