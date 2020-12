Esce dal parcheggio del fruttivendolo e centra una moto: 18enne in ospedale

Erano da poco passate le 17.30 di martedì 15 dicembre quando, nel Comune di Alano di Piave (in provincia di Belluno), una Ford Fusion guidata dal 40enne C.Z, residente in provincia di Treviso, è andata a schiantarsi contro la moto del 18enne G.C., residente anche lui nella Marca.

Un impatto molto violento in cui ha avuto la peggio il giovane in sella alla moto. Sul posto si sono precipitati l'ambulanza del Suem 118 e i carabinieri di Belluno. Il 40enne alla guida dell'auto, uscendo dal parcheggio del fruttivendolo "Da Mattia", si sarebbe immesso sulla statale in direzione Feltre senza accorgersi che, proprio in quel momento, stava transitando il 18enne in sella alla moto. Violentissimo lo scontro tra i due mezzi. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Montebelluna. Al momento non risulta in pericolo di vita.