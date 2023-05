Auto si schianta contro il pilone del cavalcavia della stazione, grave una 31enne

Erano le 3.40 di notte quando un'auto guidata da V.B., 31enne trevigiana, è finita contro uno dei piloni del cavalcavia della stazione dei treni di Treviso. Violentissimo l'impatto tra l'auto e il pilone, a dare per primi l'allarme sono stati gli automobilisti in transito sul Put. Pochi minuti più tardi un'ambulanza del Suem 118 è arrivata sul posto per soccorrere la donna alla guida. La 31enne è stata portata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Da chiarire le cause che hanno provocato lo schianto, possibile un colpo di sonno improvviso o una distrazione fatale. Limitati i disagi per la circolazione lungo il Put.