Schianto tra auto e scooter nella notte: 59enne rischia l'amputazione della gamba

Grave incidente poco prima di mezzanotte in Via Fossadelle di Faè a Oderzo. Coinvolti una donna di 53 anni e un uomo di 59, trasportato in condizioni gravi al Ca' Foncello