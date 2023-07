Ubriaco in auto finisce contro un semaforo sul Put: tasso alcolico di 2,1

Tragedia sfiorata domenica mattina verso le 8.30 quando una Ford Fiesta guidata da un 31enne residente in provincia di Pordenone, è andata a schiantarsi contro il semaforo all’altezza di varco San Bartolomeo, lungo il Put di Treviso.

Il tasso alcolico del 31enne era di 2,1 grammi litro (su limite di 0,5) quindi un grave stato di ubriachezza. Sul posto è intervenuta pochi minuti dopo una pattuglia della polizia locale per i rilievi di legge. Il veicolo è stato sequestrato e verrà confiscato mentre il pordenonese sarà denunciato all’autorità giudiziaria. La patente gli è stata subito ritirata. Fortuna ha voluto che in quel momento non transitasse nessun pedone o ciclista perché gli esiti dell'impatto sarebbero potuti essere devastanti. Il 31enne denunciato era partito da Jesolo dopo una festa e si stava recando in zona Fonderia per andare a prendere la compagna.